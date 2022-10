L’identification du corps de Natacha De Crombrugghe met fin à plus de 8 mois de pénibles recherches

C’est une étape décisive dans l’affaire de la disparition de Natacha De Crombrugghe, bien qu’elle ne marque pas sa fin. Le corps de la jeune Bruxelloise de 28 ans, portée disparue depuis le 24 janvier dernier, a bel et bien été retrouvé dans le fond du canyon de Colca, au Pérou (dans la région d’Arrequipa), et identifié comme étant celui de la jeune femme. Celle-ci avait été aperçue pour la dernière fois en vie à Cabanaconde, grand village en surplomb du canyon et principale base des randonneurs dans les environs.

Des ossements avaient été retrouvés fin septembre en contrebas du canyon, par des pêcheurs locaux. Deux semaines plus tard, les analyses ADN, réalisées grâce à des échantillons comparatifs prélevés sur les parents de Natacha De Crombrugghe, ont parlé. Elles confirment que la dépouille retrouvée est bien celle de la jeune juriste belge, qui avait entamé son voyage andin le 1er janvier de cette année.