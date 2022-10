Les infographies pour comprendre les dernières avancées des forces armées ukrainiennes

En fin de semaine, l’Ukraine avait annoncé avoir reconquis 400 km2 de gains territoriaux dans le sud, où sa contre-offensive met les troupes russes sous pression, et réclamé davantage d’armes aux Européens pour « punir » la Russie. Les troupes ukrainiennes sont à l’offensive sur tous les fronts depuis début septembre et ont déjà repris l’essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est, et d’importants nœuds logistiques tels qu’Izioum, Koupiansk et Lyman (est).

Poutine rassure

Face aux revers de l’armée russe en Ukraine et à une mobilisation chaotique en Russie qui a poussé des centaines de milliers ses compatriotes à l’exil, le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi que la situation militaire allait se « stabiliser ».