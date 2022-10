A l’approche des congés de la Toussaint, voici le calendrier pour l’année 2022-2023

Le nouveau calendrier scolaire est entré en vigueur cette rentrée. Retrouvez ci-dessous le calendrier officiel complet des vacances et jours fériés de cette fin d’année et ce jusqu’à l’année prochaine.

Il s’agit de l’une des réformes les plus impactantes de cette législature. Dans les cartons depuis 30 ans, la révision des rythmes scolaires annuels a été approuvée définitivement par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nouveau calendrier scolaire est entré en vigueur à la rentrée 2022. Pour la première fois, les petits francophones ont fait leur rentrée des classes non pas le 1er septembre, mais le 29 août. Les congés de Toussaint et de Carnaval passeront d’une à deux semaines. Les vacances d’été seront, par conséquent, rabotées à sept semaines.

En assouplissant la règle stricte des 7 semaines de cours – 2 semaines de vacances, le gouvernement a permis de maintenir entre 10 et 11 semaines de congé commun sur les 14 à 15 semaines. Les vacances de Noël seront systématiquement alignées dans les trois Communautés. Une semaine des vacances à la Toussaint et à Carnaval sera également commune. Le non-alignement ne permettra pas en revanche de profiter de congés communs au printemps.