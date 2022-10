La carrière de William Balikwisha est-elle enfin lancée au Standard? «Je n’oublie pas d’où je viens»

Suspendu contre Seraing après avoir été exclu pour avoir retiré son maillot suite à son but contre Bruges, « erreur qui ne se reproduira plus » selon lui, William Balikwisha va vivre son premier choc wallon. « C’est un derby » à ses yeux, car c’est un match « où il va falloir tout donner » et « parce que je n’aime pas perdre. » Le grand frère de Michel-Ange vit cette période faste à 200 % tant il revient de loin. « Je n’ai jamais douté de mes capacités et j’ai su saisir ma chance. Ce but contre Bruges, c’est le moment le plus fort de ma petite carrière. J’attendais cela depuis longtemps. »

Un but, mais aussi deux passes décisives contre l’ogre brugeois, William Balikwisha doit maintenant confirmer dans un choc, à Charleroi, où tous les détails seront importants. « L’efficacité, être décisif, cela a souvent été mon problème. Mais tout doucement, je sens que je suis en train de régler cela. » Apprécié pour ses qualités naturelles, le Liégeois l’est aussi pour sa personnalité, « toujours souriant » selon Ronny Deila, la tête bien vissée sur les épaules à seulement 23 ans. « Je n’oublie pas d’où je viens. Parfois, l’être humain peut vite se reposer sur ses lauriers quand il obtient quelque chose. Je ne veux pas arriver à cela. J’ai connu des saisons compliquées, dont celle avec M. Montanier où malgré une bonne préparation estivale, j’ai subi une blessure qui m’a tenu écarté six mois. J’ai beaucoup appris et j’ai surtout grandi grâce à cela. »