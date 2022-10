En Belgique, #Metoo a bouleversé le code pénal sexuel

Les victimes ont-elles, en Belgique, été poussées par la vague Metoo ? Les statistiques du ministère public reprenant la quantité de dossiers ouverts chaque année dans les parquets sous le libellé « viols et attentats à la pudeur » donnent une idée du nombre de plaintes qui ont dû être déposées. On constate ainsi qu’il y avait 5.014 dossiers ouverts en 2013 (soit 2,48 % du total des dossiers), 4.871 en 2016 (2,61 % des dossiers) et qu’on a dépassé pour la première fois la barre des 6.000, en 2021, avec 6.186 dossiers (3,32 %). Mais on ne sait pas dire qui s’est décidé à pousser la porte d’un commissariat grâce à la vaste prise de conscience, et qui l’aurait de toute façon fait. Ce qui est par contre certain, c’est que cette mobilisation a atteint le législateur et, par répercussion, a eu des effets importants sur la justice et la prise en charge de ce genre de dossiers, depuis le dépôt de plainte jusqu’au jugement.