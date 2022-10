«Je ne pensais pas qu’il serait tué aussi vite»: Jénine, avant-poste de la confrontation avec Israël

La position de Jénine la sert en temps de paix, et lui nuit en temps de guerre.

Point avancé au nord de la Cisjordanie, tout près de la frontière entre le territoire occupé et Israël, elle est, dans le premier cas, la villégiature des Palestiniens de citoyenneté israélienne qui viennent goûter un semblant d’autonomie, à des prix battant toute concurrence. Dans le second cas, quand les tensions montent, Jénine paie le prix fort – le tiers des tués en sont originaires, une trentaine, selon des chiffres donnés par le ministère de la Santé palestinien. A titre de comparaison, le gouvernorat voisin Naplouse, plus peuplé, en compte moins de 20.