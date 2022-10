NLMK: Clabecq et La Louvière affectées par les sanctions contre la Russie

Le huitième paquet de sanctions européennes contre la Russie, validé cette semaine, va affecter, à terme, les activités de NLMK Europe, et notamment ses usines de Clabecq et la Louvière.

NLMK Europe, dont la Région wallonne est actionnaire à hauteur de 49 %, via la Sogepa, emploie 2.100 personnes en Europe, dont 1.200 en Belgique et le solde au Danemark, en Italie et en France.

L’entreprise fabrique des produits sidérurgiques à valeur ajoutée pour les secteurs de l’automobile, de la construction navale, de la construction et de la production d’énergie ; et se fournit en produits semi-finis (des brames) auprès du groupe russe NLMK, qui détient également 49 % de son capital (les 2 % restants étant entre les mains d'investisseurs privés externes).