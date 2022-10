Controverse autour du salaire des ministres: Georges Gilkinet dit «ne pas savoir» combien il gagne

Alors que la question d’une possible réduction du salaire des ministres est au cœur des débats liés aux négociations budgétaires, Georges Gilkinet (Ecolo) se trouve en pleine controverse.

Une note traitant notamment du salaire des ministres a été partagée par le Premier ministre Alexander De Croo ce jeudi matin au sein du gouvernement. Selon cette note, il est proposé une réduction de 8 % sur les traitements des membres du gouvernement à partir de 2023. La recette attendue en 2023 s’élèverait à 456.000 euros.

Dans ce contexte de crise et après l’annonce d’une possible « sobriété énergétique » annoncée par Alexander De Croo, RTL Info a interrogé certains élus afin de connaître le montant exact de leur salaire. Alors que la plupart des élus répondent directement et de façon claire, Georges Gilkinet (Ecolo), ministre de la Mobilité, a eu du mal a répondre à cette question. Visiblement mal à l’aise, le ministre explique : « Je ne sais pas combien je gagne », avant de faire un signe de main au journaliste pour qu’il lui accorde un instant de réflexion.