Prix Nobel de la paix: un tir groupé contre l’impérialisme russe

Trois d’un coup et un beau tir groupé contre l’impérialisme russe de Vladimir Poutine… tout en se gardant bien de le montrer du doigt. Lors de leur annonce, vendredi sur le coup de 11 heures à Oslo, les cinq membres du comité norvégien du Prix Nobel de la paix n’ont pas directement critiqué le président russe. Depuis quelques jours, on se doutait bien que, cette année, le comité Nobel allait probablement décerner son prestigieux prix à une personne, une association ou une organisation dont le travail porte sur la guerre en Ukraine et sur ses effets dévastateurs en Europe, avec la plus grave crise sécuritaire depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Le nom de Volodymyr Zelensky circulait d’ailleurs dans certains milieux, mais on voyait mal un Prix Nobel de la paix décerné à un président d’un pays en guerre, même si ce dernier défend vaillamment son pays contre l’envahisseur russe depuis le 24 février dernier.