Talk foot: Romelu Lukaku, inquiétude autour d’un Diable indispensable (VIDEO)

Dans notre talk foot du vendredi, nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT), Anne Ruwet (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) ont évoqué la situation délicate vécue actuellement par Romelu Lukaku.

Blessé à la hanche et forfait depuis fin août, Romelu Lukaku a vu son retour retardé à plusieurs reprises. Il aurait dû reprendre fin septembre, cela a été reporté et ensuite le week-end dernier contre l’AS Roma, cela n’a pas été le cas. Big Rom était également absent mardi soir contre le Barça. Et son retour n’est finalement pas prévu avant plusieurs jours. Un coup dur pour l’Inter, actuellement 9ème de la Série A.

Pas question de prendre de risque avec l’attaquant belge. La Belgique retient également, de son côté, son souffle à l’approche du Mondial.