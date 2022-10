L’arriéré judiciaire cible… d’une procédure judiciaire

La Ligue des familles, les avocates du cabinet bruxellois KHK (spécialisées en droit de la famille) ainsi que « plusieurs dizaines » de leurs clients ont annoncé ce jeudi attaquer l’Etat en justice par le biais d’une action en responsabilité, et ce en raison de l’arriéré judiciaire au Tribunal de la famille et à la Cour d’appel de Bruxelles. Ils veulent ainsi, exposent-ils « mettre le ministre de la Justice devant ses responsabilités. »

À lire aussi Le barreau bruxellois poursuit sa féminisation, mais avec des salaires toujours contrastés

Cela fait des années que le signal d’alarme est tiré sur la situation catastrophique du tribunal de la Famille, qui croule sous la surcharge avec un effectif (magistrats et personnel administratif) réduit et ne parvient plus à trancher dans des délais raisonnables sur des questions pourtant primordiales et urgentes puisque touchant aux enfants et/ou aux moyens de survie. « Nous sommes confrontés en permanence et avec impuissance à la détresse et au mécontentement des justiciables, regrette Me Kalamian du cabinet KHK. » Il s’agit, ajoute la Ligue des familles, « de parents séparés qui doivent attendre 2 ans un jugement relatif à l’hébergement des enfants, d’ex-conjoints qui attendent 3 ans une révision de la pension alimentaire suite à un changement de situation financière, de personnes ayant divorcé il y a 2 ans et qui n’ont toujours pas récupéré le fruit de la vente de leur logement, bloqué dans l’attente d’un jugement… » Selon les cas, ajoute la Ligue des familles, « des parents se retrouvent en difficulté financière à cause de cet arriéré judiciaire, ne peuvent pas voir leurs enfants suffisamment et perdent avec eux un temps précieux qu’ils ne récupéreront jamais, et sont empêchés de refaire leur vie. »