Edward Still, avant le choc SC Charleroi - Standard de dimanche: «On veut utiliser l’énergie autour de ce match à notre avantage»

Une semaine après son beau succès à Anderlecht, le Sporting de Charleroi va enchaîner avec le match de son année, la réception du Standard, ce dimanche en début de soirée. C’est forcément un match particulier. « Déjà la semaine passée, avant d'aller à Anderlecht, on nous parlait déjà de ce match contre le Standard. On sent la ferveur populaire, l'importance que cela a, aussi en interne. Il y a une excitation, une énergie et une anticipation particulière avant ce match. C’est important de l'utiliser à notre avantage », expliquait Edward Still, forcément impatient d’en découdre pour ce choc wallon.

Alors que le Standard a montré avoir des difficultés face aux blocs bas cette saison, notamment la semaine dernière lors du derby liégeois perdu face à Seraing (0-2) et que les Zèbres se sont imposés au parc Astrid (0-1) en acceptant de laisser davantage le ballon aux Mauves, cette tactique ne sera pas forcément utilisée dimanche. « La défaite du Standard contre Seraing ne change pas notre plan. On a gagné à Seraing et à Zulte Waregem en ayant moins le ballon, mais on a aussi gagné face à Gand en ayant le ballon et en maîtrisant la possession, même avant que Gand ne soit réduit à 10. Ces derniers jours, on a bien analysé les forces et les faiblesses du Standard. »