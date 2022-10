Mémorial, l’ONG russe nobélisée, mais sur le banc des accusés à Moscou

Célébré à l’Ouest, jugé à Moscou. C’est entre joie et inquiétude que Mémorial a appris recevoir le Prix Nobel de la paix. « Au moment où les défenseurs des droits de l’homme, russes et européens, nous félicitent, nous sommes là, une fois encore, dans un tribunal… », regrette Irina Galkova, l’une des bénévoles de Mémorial, présente derrière nombreux de ses projets. Considérée comme l’un des piliers de la société civile russe, créée en 1989 par Andreï Sakharov (lui-même Prix Nobel de la paix), l’ONG a pendant plus de trois décennies multiplié recherches, programmes et expositions pour entretenir la mémoire sur les répressions soviétiques minimisées sous le Kremlin de Vladimir Poutine. Et, plus généralement, pour défendre les droits de l’homme.