Un ancien mercenaire russe se confie: «La seule motivation, c’est l’argent»

Dans une interview accordée à CNN, un ancien militaire du groupe Wagner se confie sur l’actuelle invasion russe en Ukraine. Marat Gabidullin était l’un des combattants de cette société militaire privée, qui fournit des mercenaires dans divers conflits armés aux quatre coins du monde.

L’argent pour seule motivation

Selon l’ancien mercenaire, la Russie s’appuie de plus en plus sur ces combattants dans son offensive en Ukraine. Si le décompte officiel des morts n’est pas officiel, il affirme que le groupe a « subi de lourdes pertes, qui ont été politiquement sensibles pour Poutine et l’armée russe ». La raison de ces pertes est simple : les combattants sont jeunes et inexpérimentés, selon une source américaine.