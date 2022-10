Gratuité au début du primaire, aides aux écoles et à la culture... voici les mesures budgétaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pas simple, par les temps qui courent, d’ajuster le budget actuel et de confectionner le suivant. Après deux jours de discussions intenses, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a réussi l’exercice. Non sans mal puisque le déficit de l’entité va, en 2023, s’alourdir d’un nouveau milliard : 977 millions exactement. Et ce n’est pas le fait qu’il soit un chouïa moins important que le déficit originel de 2022 (986 millions il y a un an) qui va rassurer les inquiets. Bref, la Fédération va dépenser 14,2 milliards l’an prochain, alors que ses recettes flirtent avec les 13,2 milliards.

Le défi du moment : circonscrire les effets de la crise énergétique sur l’enseignement et les multiples institutions qui dépendent de la Communauté française. A cet effet, le gouvernement dégage pas moins de 150 millions d’euros supplémentaires pour les années 2022 et 2023 afin d’aider les écoles de l’enseignement obligatoire et les établissements de l’enseignement supérieur, les crèches, le secteur de l’enfance, les institutions culturelles, les clubs sportifs, les structures d’aide à la jeunesse… à faire face à leurs surcoûts. Le gouvernement précise : « l’utilisation de ces moyens sera mise en œuvre, d’une part, au travers d’aides directes via des mécanismes simples, ciblés et rapides à exécuter et d’autre part, via une veille budgétaire organisée afin d’assurer leur viabilité ». On explique, avec la culture par exemple,