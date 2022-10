Disparition de Tanja Groen: pas de nouvelle enquête sur Marc Dutroux en Belgique

L’annonce a surpris, jeudi soir. La justice néerlandaise sollicite l’aide son homologue belge dans le cadre de la disparition de Tanja Groen, une étudiante de 18 ans, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1993, dans le hameau de Vroendaal, à Maastricht. Une disparition jamais résolue. Comment la Belgique peut-elle aider les Pays-Bas ? En comparant l’ADN de la jeune fille avec un ADN inconnu retrouvé dans les camionnettes et les caches de la maison de Marcinelle. Les enquêteurs néerlandais estiment que la possibilité que les chemins de l’étudiante de 18 ans et du meurtrier peuvent s’être croisés à Maastricht et que ça n’a jamais fait l’objet d’une enquête approfondie.