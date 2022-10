Chauffage collectif: comment les frais sont-ils partagés?

A Etterbeek, dans cet immeuble de 70 appartements, on partage plusieurs commodités. L’eau froide, l’eau chaude, mais aussi le chauffage. C’est d’ailleurs dans les sous-sols des lieux que se trouve la chaudière commune, au gaz. Et un peu plus loin, le compteur, unique et commun lui aussi pour tout le monde. « Nous n’avons pas de chiffres, mais c’est un cas de figure qui est très courant à Bruxelles », pose d’emblée Sibelga, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz dans la capitale. Sandrine Galet, à la tête du syndic qui gère cet immeuble, mais aussi vice-présidente de l’IPI (Institut professionnel des agents immobiliers), acquiesce. « C’est le cas dans 60 à 70 % des immeubles que nous avons en gestion. Parfois, c’est une chaudière au mazout. » Un chauffage pour tout le monde, ça veut dire aussi une seule facture. Comment la divise-t-on ?