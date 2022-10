Tirage qualifications Euro 2024: gare à la France ou à l’Angleterre pour les Diables rouges

Pour les Diables rouges, la route menant vers l’Euro 2024 commence ce dimanche. Ou, du moins, ils connaîtront l’itinéraire et les pièges à éviter afin d’arriver à bon port en Allemagne. Sur le coup de midi, les 53 pays prenant part aux éliminatoires (la Mannschaft est qualifiée d’office, la Russie étant exclue) auront les yeux rivés vers le centre d’exposition de la Festhalle, à Francfort, où se tiendra le tirage au sort. Qu’on soit clair, il faudrait une véritable catastrophe industrielle… pour ne pas voir la Belgique participer à son troisième Euro consécutif. Les sélections seront réparties en dix groupes (sept de cinq équipes et trois de six équipes). Qualifiés pour le Final Four de la Nations League, les Pays-Bas, la Croatie, l’Espagne et l’Italie sont assurés de figurer dans une poule plus restreinte quantitativement. Ce qui signifie que les Diables rouges ont le même nombre de chances de tomber dans un groupe de cinq ou de six.

Un chapeau 2 très piégeux

Tous les vainqueurs et les deuxièmes de groupes remporteront leur ticket pour le rendez-vous continental (du 14 juin au 14 juillet 2024). Si certaines nations font figure d’épouvantail dans les chapeaux inférieurs (la France et l’Angleterre dans le 2, l’Ukraine et la Norvège dans le 3, la Turquie dans le 4 et la Slovaquie dans le 5), il n’y a donc pas vraiment lieu de s’inquiéter pour notre sélection. Prendre un « gros morceau » ne serait pas un drame en soi, dans la mesure où cela permettrait d’offrir une belle affiche aux supporters belges, tout en donnant la possibilité aux plus jeunes éléments de l’équipe nationale de se faire les dents face à une nation de premier plan.