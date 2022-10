Un conducteur interpellé avec près de 80.000 pilules d’ecstasy après un accident

Alors que le fuyard se dirigeait sur l’A16 vers la Belgique, des policiers belges, alertés par leurs homologues néerlandais, ont pu le repérer peu après la frontière et plusieurs patrouilles autoroutières l’ont alors pris en chasse dans la région d’Anvers.

Le trentenaire, résidant en France, a tenté de fuir à pied mais a pu être rapidement interpellé. Il a été emmené à l’hôpital pour être soigné, mais devra comparaître plus tard devant le juge d’instruction. En plus d’avoir fui le contrôle de police et de la série d’infractions routières graves qu’il a commis, l’homme devra également aussi répondre pour l’énorme quantité de pilules d’ecstasy trouvées dans sa voiture.