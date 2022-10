Podcast – Que faut-il attendre du nouvel album de Depeche Mode?

Par Pierre Fagnart Publié le 7/10/2022 à 17:10 Temps de lecture: 1 min

Le bouche à oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. Le groupe Depeche Mode, orphelin d’un de ses membres depuis quelques mois, va revenir avec un album et une tournée. Le groupe sera à Anvers le 20 mai 2023. On en parle avec Thierry Coljon, spécialiste musique, qui rencontré Martin Gore, auteur compositeur du groupe.

