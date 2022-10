Podcast – Comment un youtubeur a-t-il réussi à résoudre un «cold case»?

Par Camille Petoud (st.) Publié le 7/10/2022 à 17:12 Temps de lecture: 1 min

Un youtubeur français, passionné par les affaires criminelles restées non résolues, s’est plongé dans l’histoire d’Elisabeth Wessels, une Allemande disparue en France à la fin des années 80. Il a finalement réussi à identifier la jeune fille et à résoudre l’histoire. Dans ses recherches, le youtubeur a notamment été amené à contacter un de nos collègues, Frédéric Delepierre du service société. Camille Petoud a donc demandé plus d’explications à Frédéric.

