«À propos », le podcast du Soir du 10 octobre: en quoi consiste le «baromètre du pouvoir d’achat» lancé par «Le Soir»?

Par Pierre Fagnart Publié le 10/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

A lire dans Le Soir du jour, une étude de la mutualité socialiste Solidaris. Étude qui porte sur la santé mentale des Belges. Comment a-t-elle évolué en 10 ans ? Solidaris répond à cette question en comparant des données recueillies en 2012 et en 2022. Chez nous, c’est Sandra Durieux, spécialiste santé qui a traité l’étude.

Vous connaissez déjà notre Grand Baromètre politique. Le Soir vous présente le « baromètre du pouvoir d’achat ». L’idée, c’est de mettre des chiffres sur la crise que l’on est en train de vivre pour préciser, pour objectiver les hausses des couts et l’effet des mesures de soutien. Ces chiffres seront mis à jour tous les mois. Bernard Demonty, chef du service politique, a mis tout ça en place. On l’a invité à venir nous expliquer sa méthode et les premiers enseignements.

