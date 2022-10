À la télé, les Zèbres font plus que jeu égal avec les Rouches

Sur le petit écran, les clubs les plus bankables, ce sont traditionnellement Anderlecht, le Standard et le ClubBruges. Le club carolo n’a jamais vraiment fait partie du top 5 des équipes les plus regardées à la télévision. Sauf que, si l’on regarde attentivement les rencontres disputées par le Sporting et le Standard sur les quatre dernières journées, ce sont les Carolos qui tirent leur épingle du jeu. Notons de suite, pour être précis, que les chiffres sur lesquels nous nous basons sont ceux du CIM, uniquement de la chaîne francophone d’Eleven regardées en Wallonie et à Bruxelles. Si des francophones ont regardé un des matchs sur le canal néerlandophone d’Eleven, ils ne sont donc pas pris en compte.

Cette précision faite, on peut remarquer que Charleroi, sur les quatre dernières journées, a joué à deux reprises l’un des deux créneaux phares d’Eleven : à savoir le dimanche soit à 13h30, soit à 18h30. Pour une seule fois pour les Rouches…