La contestation au Mambourg, la patience à Sclessin

Malgré plusieurs grands moments entre le Sporting et ses joueurs, que ce soit en fin de playoffs la saison dernière ou récemment contre Bruges et Gand, la relation forte ne s’est pas encore durablement installée entre le club – ou du moins la direction zébrée – et son public. Pourtant, il est loin le temps où Charleroi devait « faire la fête parce que le maintien était obtenu en fin de saison », comme nous le répètent de nombreux supporters plutôt positifs sur l’évolution du club. Toujours est-il que Mehdi Bayat est encore très régulièrement pointé par une partie des supporters, en désaccord avec sa gestion sportive et financière, qui a pourtant permis au matricule 22 de rentrer dans une autre catégorie de clubs au sein de l’élite belge, dont il est actuellement septième au classement des cinq dernières saisons, c’est-à-dire juste derrière le Standard, mais aussi les cinq plus grands du pays que sont Bruges, Genk, Gand, Anderlecht et l’Antwerp.