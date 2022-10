Pour sa dernière à Paris-Tours, Philippe Gilbert veut «prendre du plaisir et terminer sur une bonne note»

Dimanche aux alentours de 17 heures, Philippe Gilbert mettra un terme à sa gargantuesque carrière. L’avenue de Grammont comme lieu de crépuscule d’une aventure professionnelle longue de vingt saisons, au cours desquelles le Remoucastrien a marqué le cyclisme de son empreinte, son talent, son panache, son aura. Double lauréat de Paris-Tours en 2008 et 2009, le puncheur de 40 ans espère avant tout vivre une ultime course agréable, sans casse, et avec la volonté d’être acteur de la course.

« J’ai reconnu les derniers kilomètres. Il y a pas mal d’endroits pour tenter d’attaquer et donc éviter le sprint. J’ai encore de bonnes jambes en cette fin de saison, on va essayer d’être présent dans ce final qui me convient bien. Je n’ai pas l’intention de boucler cette course dans l’anonymat. Je veux peser sur la course, prendre du plaisir et terminer sur une bonne note. Comme pour ma dernière en Belgique », glisse le futur retraité. « Je n’attends pas de cadeau de la part des autres coureurs. La course reste la course. J’espère qu’ils continueront à se battre de la même manière car moi, en tout cas, je me battrai. »