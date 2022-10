Ronny Deila avant le choc wallon entre le SC Charleroi et le Standard:«J’ai grandi avec ces derbies»

Ne prenez pas Ronny Deila pour plus débutant qu’il n’est, même s’il apprivoise encore un football belge si particulier. SC Charleroi-Standard, ça lui parle, on lui en parle et il sait aujourd’hui ce qui attend son équipe ce dimanche au Mambourg. Il faut dire que le Norvégien a connu maintes fois les joies des derbies enflammés. « Lilleström-Valerenga, c’est le plus grand derby de Norvège. À New York, aussi, entre les Red Bulls et City, ce fut assez intense. Et puis, évidemment, j’ai connu les derbies de Glasgow avec le Celtic. J’ai grandi avec ces matches si particuliers. Ce n’est pas toujours là où le football est le plus beau, mais il vous faut quelque chose en plus, plus d’intensité, plus d’agressivité, dans le bon sens du terme. Il faut pouvoir contrôler cette énergie et garder un équilibre entre engagement et sérénité. »

Parce qu’il ne sera donc pas seulement question de football, mais aussi d’envie, de motivation, de hargne et de détermination, plus que dans d’autres matches, Ronny Deila attend de ses joueurs qu’ils répondent présent, neuf jours après le couac face à Seraing. « C’est un plaisir de jouer ce genre de match. Je m’attends à une superbe ambiance. Nous attendons ce match avec impatience. Tout le monde est bien conscient que c’est un rendez-vous important, pour le club mais aussi pour les supporters. Nous devons tout faire pour être prêts. »