Stefano Pioli évoque le début de saison de Charles De Ketelaere à l’AC Milan: «Il est sur la bonne voie»

Charles De Ketelaere « est sur la bonne voie », selon Stefano Pioli. L’entraîneur de l’AC Milan l’a déclaré vendredi, à la veille du choc entre le champion d’Italie en titre et la Juventus.

Recrue phare du mercato de l’AC Milan, De Ketelaere, 21 ans, a pris part à toutes les rencontres des Rossoneri cette saison, mais n’a pas encore imposé sa griffe et a essuyé des premières critiques après la défaite 3-0 contre Chelsea en Ligue des Champions. « Je crois qu’il est sur la bonne voie », a commenté Pioli en conférence de presse. « Quand un joueur a du talent et de la volonté, il a un grand avenir devant lui. Je suis satisfait de ce qu’il fait. Je me souviens de Rafael Leao il y a trois ans ou de Sandro Tonali lors de sa première saison, beaucoup étaient prêts à tout de suite les critiquer et à mettre en doute leurs qualités. Je suis convaincu que Charles est un joueur de talent et qu’il a, logiquement, besoin de temps pour s’adapter, connaître les situations et être de plus en plus déterminant. Son chemin est le bon. Pour moi, il n’est pas un mystère. »