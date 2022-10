Procès du 22-Mars: la constitution du jury refixée au 30 novembre

Ce jeudi, le SPF Justice annonçait officiellement être en mesure de délivrer pour le 14 novembre prochain un nouveau box des accusés conforme aux exigences fixées par la présidente de la cour d’assises Laurence Massart. Ce vendredi, c’est la cour d’appel de Bruxelles qui a désormais précisé les dates nouvellement fixées pour la constitution du jury d’assises et pour l’ouverture de l’audience au fond dans le procès des attentats du 22-Mars. Il a ainsi été établi que les jurés seront tirés au sort le 30 novembre, tandis que l’audience au fond s’ouvrira le 5 décembre. Soit plus d’un mois et demi après les dates initialement fixées au 10 et 13 octobre.

Entre la livraison du box et le tirage au sort du jury, il subsiste ainsi un délai de 15 jours, lié notamment à la procédure nécessaire pour citer dans les règles les différentes parties au procès. Porte-parole de la cour d’appel de Bruxelles, Luc Hennart se montre optimiste quant au fait que le retard engrangé à ce stade n’empêchera pas le procès de se terminer avant les vacances judiciaires. « L’objectif de la présidente est toujours d’arriver à la fin de l’audience pour la fin du mois de juin. Maintenant que nous avons les dates de démarrage, nous allons pouvoir organiser les travaux en fonction de cela. »