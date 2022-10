MeToo: les universités ont mis le turbo pour entendre les victimes et sauver leur image

Un an après la déferlante de dénonciations de situations de harcèlement et d’agressions sur les campus d’enseignement supérieur, les universités font le point sur les avancées.

Les unifs francophones le répètent à l’envi : « L’université n’est jamais que le reflet de la société. Elle est donc aussi le lieu du harcèlement, du sexisme et des violences sexuelles. » Mais toutes l’affirment en chœur : elles veulent en finir avec ce fléau.

« #MeToo a libéré la parole et mis en évidence un phénomène plus répandu que l’on ne le pensait », constate Magali Thonon à ULiège. « C’est un déclic qui a poussé les universités à déployer des politiques et des outils visant à combattre le harcèlement et les violences sexuelles », ajoute Marthe Nyssens à l’UCLouvain.