En Ukraine, le triple Nobel de la paix provoque un malaise

L’attribution du prix Nobel de la paix à trois défenseurs des droits de l’homme en Ukraine, Russie et Biélorussie a été accueillie à Kiev de manière mitigée.

Vendredi, l’annonce du prix Nobel de la paix a été accueillie en Ukraine avec un mélange de fierté et de consternation. « Prix Nobel, va te faire foutre ! », pianote Viktor, programmateur de cinéma à Kiev, signe que quelque chose ne va pas, alors que l’Ukraine reçoit son premier prix Nobel en trente ans d’indépendance. D’ailleurs, la plupart des commentateurs saluent cette récompense au travail du Centre des libertés civiques, cette ONG créée à Kiev en 2007, dirigée par l’infatigable et courageuse Oleksandr Matviitchuk, un prix partagé avec l’ONG russe Memorial et le militant pro-démocratie biélorusse Ales Bialiatski.