ATP Astana: un choc entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev en demi-finales

Vendredi, Djokovic, désormais 7e joueur mondial, a battu le Russe Karen Kachanov (ATP 18) 6-4, 6-3 en 1 heure et 29 minutes. Le Serbe enchaîne ainsi un 7e match sans avoir perdu le moindre set depuis sa reprise sur le circuit ATP après son sacre à Wimbledon. La semaine dernière à Tel-Aviv, il avait remporté son troisième titre de la saison.

Le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev s’affronteront en demi-finales du tournoi de tennis ATP 500 d’Astana, épreuve sur surface dure, dans un duel d’anciens N.1 mondiaux.

Medvedev, 4e à l’ATP, n’a eu besoin que de 1 heure et 5 minutes pour se débarrasser 6-1, 6-1 de l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 21). Le Russe, qui restait sur une contre-performance à Metz (éliminé d’entrée par Stan Wawrinka), n’a lui non plus perdu aucun set pour le moment.

Djokovic et Medvedev se rencontreront pour la 11e fois, la première en 2022. L’an passé, leurs trois duels avaient eu lieu en finale d’un tournoi, avec une victoire du Serbe à l’Open d’Australie et au Masters 1000 de Paris et un succès du Russe à l’US Open. Djokovic mène 6 victoires à 4.