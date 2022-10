La Russie sur le point d’utiliser l’arme nucléaire? La mise au point de la Maison-Blanche

Interrogée pour savoir si ce ton plus alarmiste était lié à de nouveaux renseignements obtenus par les Etats-Unis, la porte-parole a répondu « non », lors d’une brève session de questions-réponses à bord de l’avion emmenant Joe Biden pour un déplacement au nord-ouest de Washington. « Nous n’avons pas été confrontés à la perspective d’un “Armageddon” depuis Kennedy et la crise des missiles cubains » en 1962, avait-il déclaré lors d’une collecte de fonds à New York, au cours de laquelle il a estimé que son homologue russe Vladimir Poutine « ne plaisantait pas » en menaçant de recourir à l’arme atomique.

Du 14 au 28 octobre 1962, la crise des missiles installés à Cuba par l’Union soviétique et repérés par les Etats-Unis avait fait trembler la planète, laissant craindre une guerre nucléaire.

Confronté à une résistance ukrainienne tenace, alimentée par l’aide militaire occidentale, Vladimir Poutine a fait une allusion à la bombe atomique dans un discours télévisé le 21 septembre.