Martin Gore de Depeche Mode: «La mort d’Andy nous a beaucoup rapprochés Dave et moi»

Martin Gore et Dave Gahan ont donné cette semaine rendez-vous à la presse internationale à Berlin pour annoncer un nouvel album de Depeche Mode en mars 2023 et une tournée mondiale qui passera par le Sportpaleis le samedi 20 mai. Une nouvelle qui a rassuré tous les fans se posant des questions sur l’avenir du groupe au lendemain de la mort inopinée, le 26 mai dernier, du troisième membre du groupe anglais, Andy Fletcher, à 60 ans.

Le lendemain de cette conférence de presse relayée pour la planète entière via leur site internet et Facebook, Martin Gore nous a reçus dans la suite 242 de leur hôtel berlinois pour un entretien exceptionnel, où il s’est montré à la fois charmant et touchant, encore sous le coup du choc causé par la mort de celui avec qui Vince Clarke et les deux « survivants » ont fondé en 1980 à Basildon, une petite ville de l’Essex à l’ouest de Londres, un des groupes majeurs de la pop britannique.