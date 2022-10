«The Dancer»: vous chantiez, et bien dansez maintenant!

Cela fait trois ans qu’elle bosse sur le projet : la RTBF a adapté l’émission britannique The Greatest Dancer de la BBC pour créer The Dancer, un concours de danse inclusif. Les participants et participantes passent devant un public et un jury. L’émission est animée par Sara De Paduwa (Une brique dans le ventre, Viva for life), Ivan Mutabazi (L’escape show de Tipik) et Héloïse Blanchaert (6-8 de Vivacité, On n’est pas des pigeons). Le but ? Révéler le ou la meilleure danseuse de Belgique. Le casting est diversifié, seul ou en groupe, jeune ou moins jeune, tout le monde peut tenter sa chance et venir partager sa passion. 15.000 euros de récompense sont à la clé.