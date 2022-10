La Wallonie douche les derniers espoirs de NewB

Début de cette semaine encore, les dirigeants de la banque NewB voulaient y croire ou, en tout cas, ne rien laisser paraître. Non, ils n’avaient pas réuni les 40 millions d’euros exigés par la Banque Nationale de Belgique (BNB) en sa qualité de superviseur du secteur bancaire, mais un investissement des gouvernements wallon et bruxellois pouvait encore atterrir sur la table en dernière minute. Et influer sur la décision du régulateur. Pour rappel, une banque doit disposer d’un certain volume de fonds propres pour garantir sa stabilité et ainsi la sécurité de ses déposants. Il manquait quelques dizaines de millions à NewB pour répondre aux exigences réglementaires à moyen terme. La BNB lui avait donné jusqu’au 30 septembre pour réunir la somme jugée nécessaire afin d’éviter de devoir faire appel une nouvelle fois à des capitaux extérieurs durant les quatre prochaines années. NewB jouait donc sur ce coup-là sa, très neuve, licence bancaire.