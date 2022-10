Le parlement bruxellois adopte un dispositif limitant l’indexation des loyers: voici qui sera concerné

Après plusieurs semaines et mois de blocage au gouvernement bruxellois, le parlement bruxellois a donné son feu vert, vendredi, à l’unanimité, à une proposition d’ordonnance de la majorité visant à limiter temporairement l’indexation des loyers. On a dénombré 59 voix pour et 12 abstentions (MR.et Céline Fremault -Les Engagés). Ce texte entrera en application dès sa publication au Moniteur.

La proposition d’ordonnance reprend les éléments de l’accord évoqué jeudi officieusement à certaines sources gouvernementales. En cas de vote, elle autorisera une application à 100 % de l’indexation pour les logements disposant d’un certificat de performance énergétique du bâtiment (PEB) de catégorie A, B, C, ou D, soit les moins énergivores ; et à 50 % pour ceux qui sont classés en catégorie E. Il y aura un blocage total de l’indexation pour les biens classés en catégories F et G. Le tout est assorti de deux conditions : le respect de la législation sur les baux (enregistrement du bail), et celui de l’ordonnance de 2011 qui impose d’avoir un certificat PEB.