Yves Van Laethem sur la remontée du coronavirus: «Il serait étonnant qu’on ait encore un problème de santé publique»

Le porte-parole interfédéral n’est pas inquiet face à la remontée des cas et des hospitalisations. « Il faut que les gens à risque prennent le 2e booster », recommande-t-il toutefois. Mais pas l’ensemble de la population…

On l’attendait, on l’avait modélisée, elle est là. Une nouvelle vague se dessine, entraînant à la hausse les cas de covid (+19 % la première semaine d’octobre) et les hospitalisations (+24 %, avec 1.472 personnes hospitalisées au total, dont 74 aux soins intensifs). Son pic devrait être atteint mi-octobre, selon l’institut de santé publique Sciensano.