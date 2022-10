Un Palestinien décapité en Cisjordanie

Un homosexuel palestinien a été décapité en Cisjordanie occupée en raison de son orientation sexuelle, a indiqué vendredi une organisation israélienne de défense des droits LGBTQI+, la police palestinienne contestant le motif du crime. Selon la police palestinienne, Ahmed Abou Murkhiyeh, 25 ans, a été découvert décapité mercredi à Hébron, ville du sud de la Cisjordanie dont il était originaire.

Dans un communiqué, les proches du jeune homme ont indiqué qu’il avait été tué « alors qu’il rendait visite à sa famille à Hébron », sans donner plus de précisions sur les circonstances de son décès. Selon Rita Petrenko, directrice de l’association israélienne al-Bait al-Mokhtalef, Ahmed Abou Murkhiyeh avait contacté cette organisation en avril 2021 après avoir fui la Cisjordanie où il craignait d’être persécuté, et vivait depuis dans des refuges associatifs en Israël. « Il n’avait pas contacté » sa famille depuis et préparait une demande d’asile pour le Canada, a-t-elle déclaré.