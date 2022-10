Wallonie: les distributeurs d’énergie poussés à se montrer généreux

Le conclave budgétaire mené par le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo avait deux missions : maîtriser les déficits et l’endettement, mais aussi apporter une réponse aux ménages et aux entreprises (sans oublier le non-marchand, les communes, et on en passe) confrontés à des factures énergétiques hallucinantes. Le tout sans lever de nouveaux impôts en 2023, comme promis depuis 2019.

Le budget semble sous contrôle. Le solde brut à financer, soit la différence entre recettes et dépenses, est ramené à 3,141 milliards, en baisse de 994 millions par rapport au budget initial pour 2022. L’exécutif pourra se contenter d’aller chercher 2,5 milliards sur les marchés, le solde étant dégagé sur des opérations comptables. La dette gonfle donc toujours, mais à allure réduite.