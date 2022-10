Max Verstappen au pays de Honda

Max Verstappen champion dimanche (départ du GP du Japon à 7h du matin) ? Suzuka semble un endroit tout trouvé pour le Néerlandais. La récente déconvenue vécue la semaine dernière à Singapour, quand son équipe a ruiné sa qualification en lui allouant trop peu d’essence, le force cependant à la prudence. « Mon premier objectif sera de vivre un week-end sans souci, sans pénalité et sans revivre ce qui s’est passé le week-end dernier à Singapour », répétait-il d’ailleurs en arrivant à Suzuka, une piste sur laquelle il n’a jamais gagné, et où Mercedes a signé un sans-faute de 2014 à 2019 (les GP 2020 et 2021 ont été annulés pour cause de Covid), après une domination marquée par Vettel, sur la Red Bull, entre 2009 et 2013. « Je suis convaincu que nous avons la voiture pour gagner ici, mais je le répète, nous devons d’abord connaître deux jours sans histoire… »