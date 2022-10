Division d’honneur: l’arbitrage belge est-il toujours sous tension?

leur hiérarchie et certains clubs. Six mois plus tard, la situation est en partie apaisée,

Depuis que la Belgique possède l’un des meilleurs championnats du monde, les discussions sont nombreuses autour des standards qui doivent être imposés à tous les niveaux. La croissance exponentielle de ces dernières années et l’absorption des nouveaux membres dans le respect des valeurs fortes de la discipline ne se font pas sans mal et, en Division d’honneur, le niveau de l’arbitrage suscite le débat. Du moins c’est ce que prétendent avec insistance certains joueurs, membres des staffs ou même cadres dirigeants des équipes de l’élite. La saison dernière, on a même franchi un nouveau cap avec une explosion de réclamations disproportionnées, de violence verbale voire d’insultes. Le malaise était profond et la Fédération a pris le taureau par les cornes en mettant sur pied des groupes de travail pour aplanir les tensions et trouver un nouveau modus vivendi pour l’ensemble des parties.