France: un chiot jeté par la fenêtre d’un hôtel

Les services de police sont intervenus à l’hôtel B&B de Cuincy, dans le nord de la France, jeudi soir peu après 23 heures. Un chiot venait d’être découvert gisant au pied de l’établissement, rapporte la Voix du Nord. Vivant mais sérieusement blessé après une chute de près de dix mètres. Un témoin a vu la scène : l’animal venait d’être jeté de la fenêtre d’une chambre.

Grâce au réceptionniste, le rapprochement avec trois clients, expulsés récemment de leur logement et hébergés à l’hôtel avec leur chien, a été vite fait. Ces trois personnes (un couple et leur fils de 21 ans) ont été arrêtées, le chiot confié à la SPA pour être soigné par un vétérinaire et une enquête a été ouverte.