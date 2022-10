Miró: un faux naïf nourri de tout l’art du monde

Des traits, des points, des ronds de couleurs, d’étranges petites cosmogonies colorées… L’univers de Joan Miró a fait le tour du monde, séduisant les publics les plus variés et faisant s’esclaffer ceux qui persistent à penser que « mon fils peut le faire en 5 minutes ». Les uns comme les autres auront de quoi s’en mettre plein les yeux avec l’exposition qui démarre ce samedi au Bam de Mons sous le titre Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes.

On y retrouve bien sûr ces toiles abstraites colorées et dépouillées qui ont fait sa réputation. Mais on découvre aussi toutes les autres facettes de son talent. Et surtout, les racines de l’artiste, les influences qui ont donné naissance à ses créations et lui ont permis de devenir l’un des artistes majeurs du XXe siècle.