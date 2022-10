Peter Verbeke (Anderlecht): «Virer Felice Mazzù maintenant serait une erreur de management et gouvernance»

La sortie médiatique de Peter Verbeke était attendue depuis un moment déjà par l’ensemble des observateurs et par des supporters anderlechtois de plus en plus impatients, pour dire le moins, face à la crise traversée par le RSCA. Au lendemain d’une prestation encourageante face à West Ham mais surtout à quelques heures d’un déplacement ô combien capital à Malines dimanche après le 13 sur 30 quasi historique, le CEO d’Anderlecht est donc sorti de sa réserve. Pour contextualiser son mercato et défendre Felice Mazzù tout en faisant en partie son mea culpa.