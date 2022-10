La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Carl et Karel, même combat, même succès»

Le foot est ainsi fait… Malgré notre déprimant déclin depuis quelques années sur la scène européenne, la saison qui vient de débuter et singulièrement la semaine qui s’achève ont de quoi nous rendre fiers. Renvoyer bredouille à Madrid l’Atlético de Witsel et de Carrasco et positionner le foot belge en 8e de finale de la Ligue des champions avec Bruges on n’y croyait pas trop. Ou plus trop ! Comme si on s’était fait une raison sur des résultats devenus inaccessibles pour notre petit pays. Et bien non ! Après 3 journées européennes, Bruges en C1 comme l’Union en Europa League sont carrément en tête de leur poule. Parfois, je me demande ce que l’Union aurait fait à la place de Bruges ? Ça s’est joué à un péno raté de Vanzeir. Ce qui est certain c’est que ces deux équipes étaient bien à leur place en fin de championnat. Jeudi à Braga, le 1er but de Nilsson (dont j’avoue que je ne connaissais pas l’existence) sur la louche d’Adingra était « anthologique ».