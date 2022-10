D1A: l’Antwerp poursuit sa course en tête avec une victoire contre Saint-Trond

Grâce à des buts de Pieter Gerkens (8e) et de Christopher Scott (90e+5), l’Antwerp a ouvert vendredi la onzième journée de championnat sur une victoire 2-0 face à Saint-Trond, qui s’est retrouvé à dix à la suite de l’exclusion de Robert Bauer (39e). Le club du Bosuil conforte sa première place avec 30 points, cinq de plus que Genk, qui accueille Courtrai samedi. Les Canaris sont onzièmes (13 points).

Les Anversois ont provoqué une première étincelle par Muja trouvé au second poteau par Jelle Bataille (2e). Par contre, Gerkens a inscrit son premier but de la saison sur une longue passe en profondeur de Toby Alderweireld, qui avait distillé le même assist lors de la première journée pour Michael Frey contre Malines (8e, 1-0). Après l’ouverture du score, l’Antwerp a un peu levé le pied et cela a permis à Saint-Trond de garder le ballon plus longtemps. Les Canaris sont sortis de leur zone et Toni Leistner a placé un coup de tête dans la lucarne que Jean Butez a repoussé en coup de coin (17e) S’ils contrôlaient la situation, les leaders du championnat n’obligeaient pas Daniel Schmidt à entrer en action dans un match au modeste spectacle. La situation s’est alors compliquée pour les Trudonnaires après l’expulsion de Bauer pour un coup à Vincent Janssen. Alerté par le VAR, Nicolas Laforge, qui avait sorti une carte jaune, a exclu le défenseur allemand (39e).