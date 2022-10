Tour de Lombardie: Vingegaard et Pogacar se retrouvent enfin

Depuis le Tour de France et leur mano a mano de haute intensité, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont épousé des routes différentes. D’un côté, le vainqueur du Tour de France est retourné à sa discrétion naturelle, ne roulant que le Tour de Croatie fin septembre où il a remporté deux étapes. De l’autre, son dauphin slovène a comme à son habitude fait feu de tout bois, s’imposant à Montréal ou, ce mardi, aux Trois Vallées Varésines. Deux salles, deux ambiances, en substance, avant que les deux premiers de la dernière Grande Boucle ne se retrouvent, enfin, au Tour de Lombardie, ce samedi. Il aura donc fallu patienter jusqu’au dernier week-end et ultime Monument de la saison pour retrouver les deux tauliers qui ont illuminé le mois de juillet reprendre le fil de leur rivalité.