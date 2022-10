Formule 1: alliance française chez Alpine avec l’arrivée de Pierre Gasly

En plus d’être Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont tous deux Normands ; le premier originaire de Rouen, et le deuxième d’Evreux. Ils rouleront donc tous deux pour Alpine, un constructeur étroitement lié à Renault dont le fondateur, Jean Rédélé, est originaire de… Dieppe, où l’usine est installée depuis toujours ! « Rejoindre une écurie française est bien sûr émotionnellement très particulier », souligne Pierre Gasly qui, à 26 ans (comme Ocon), met ainsi un terme à neuf années de relations avec la filière Red Bull ! C’est grâce à celle-ci qu’il était monté en F1 en 2017, via l’écurie Toro Rosso devenue depuis lors Alpha Tauri, avec laquelle il a remporté son premier (et à ce jour) seul Grand Prix, en 2020 à Monza. « Un vrai chapitre qui se ferme et une nouvelle aventure qui commence », admettait Pierre Gasly en marge de l’annonce orchestrée à Suzuka la nuit dernière.

Alors qu’il était encore sous contrat l’année prochaine avec Alpha Tauri, Gasly a semble-t-il bénéficié de la « mansuétude » du fabricant de boissons énergétiques pour être libéré de son contrat et ainsi rejoindre Alpine. Il met ainsi fin à neuf ans de relations avec Red Bull qui avaient alterné le meilleur (sa formation dans les formules Junior, sa victoire à Monza) mais aussi le pire, avec une demi-saison 2019 chez Red Bull qui s’était mal passée et soldée par son « renvoi » dans l’écurie « bis » Alpha Tauri.

Rivalité oubliée ?

S’ils ont démarré ensemble, il y a vingt ans, en karting. Gasly et Ocon ont ensuite connu des parcours parallèles pour arriver en F1. Le premier à la faveur de la filière Red Bull donc, le second avec le concours de Mercedes. Deux ascensions au cours desquelles ils se sont souvent croisés et n’ont pas toujours entretenu les meilleures relations. Un passé dont ils ont voulu clairement montrer qu’il était oublié. Difficile de faire autrement, évidemment…

« Esteban a fait preuve d’une maturité agréable », assure Laurent Rossi, le directeur général d’Alpine, qui avait à cœur de trouver une solution ‘valable’ suite au camouflet Alonso-Piastri. « Ce n’était pas le choix le plus évident pour lui compte tenu de leur passif, (…) mais il l’a très bien pris et les deux ont eu cette même réaction : de l’eau a coulé sous les ponts », a-t-il dit à l’AFP.

« On est tous les deux assez intelligents et matures pour mesurer les responsabilités que ça demande de représenter une marque comme Alpine et un groupe aussi gros que Renault », affirmait de son côté Pierre Gasly. « Et on a tous les deux les mêmes ambitions : être devant ». Une dernière assertion qui ne peut que démontrer l’évidence : les deux hommes seront effectivement équipiers, et donc… les premiers rivaux, l’un vis-à-vis de l’autre, ce qui promet une belle bataille d’egos…

De Vries chez Alpha Tauri

Pierre Gasly sera par ailleurs remplacé par le Néerlandais Nyck de Vries qui, à 27 ans, reçoit enfin sa chance en F1. Longtemps attaché et soutenu par l’écurie McLaren, De Vries s’y était fait doubler par un certain Stoffel Vandoorne, devenu l’équipier de… Fernando Alonso en 2017 et 2018, avec le résultat plus que décevant que l’on sait.