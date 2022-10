Une action de blocage est en cours contre TotalEnergies

Un millier de citoyennes et citoyens membres de Code Rouge se déploient actuellement autour du site de TotalEnergies à Feluy, en province du Hainaut, afin de paralyser son activité, annonce samedi matin la coalition citoyenne, dont c’est la première action. L’objectif de l’opération, qui a débuté vers 07h00, est de dénoncer la responsabilité de l’industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale et d’exiger la sortie des énergies fossiles.

Les activistes sur place sont équipés de bannières appelant à l’abandon de plusieurs projets de la multinationale française tels que la construction d’un oléoduc chauffé en Tanzanie et en Ouganda. Des observateurs et observatrices légaux de la Fédération internationale pour les droits humains, d’Amnesty International et de la Ligue des droits humains ainsi que des parlementaires issus de différentes assemblées législatives sont également sur les lieux afin de s’assurer que le droit à la liberté de réunion pacifique est respecté et protégé.