Tour de Lombardie: les informations à savoir pour ne rien louper du dernier Monument de la saison La classique des feuilles mortes est le dernier Monument de la saison en cyclisme.

Belga

Par La rédaction avec AFP Publié le 8/10/2022 à 08:57 Temps de lecture: 2 min

Après leur bataille pour la victoire sur le Tour de France en juillet dernier, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar vont se retrouver pour la première fois ce samedi sur les routes du Tour de Lombardie pour le dernier Monument de la saison. Entre les horaires et le parcours, toutes les informations à connaître pour ne rien louper de ce Tour de Lombardie. Les coureurs vont parcourir 253 kilomètres entre Bergame à Côme et devront passer 4.6000 mètres de dénivelé positif avec neuf ascensions repertoriées. Le départ sera donné dès 10h05 tandis que le vainqueur de la course est attendu entre 16h37 et 17h27 à Côme sur la ligne d’arrivée.

Au niveau des favoris, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont très attendus. Le Danois s’est préparé pour le rendez-vous italien sur les routes du Tour de Croatie où il a remporté deux étapes et terminé deuxième du classement général derrière le Slovène Matej Mohoric. Pogacar, de son côté, avait participé aux championnats du monde en Australie avant de prendre la route de l’Italie où il a pris le départ du Tour d’Emilie, terminé à la 2e place derrière Enric Mas, et des Trois vallées varésines où il s’est imposé mardi. La course est à suivre en télévision dès 14h15 sur la Une tandis qu’Eurosport 2 prendra l’antenne dès 11h.